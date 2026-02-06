Охранников отправили под домашний арест по делу о поджоге школы в Красноярске

Железнодорожный районный суд Красноярска отправил под домашний арест на два месяца (до 3 апреля) двух охранников школы, где восьмиклассница подожгла кабинет и напала на сверстников. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Дело связано с нападением на учеников школы 4 февраля. Тогда ученица кинула горящую тряпку в кабинет, где шел урок, а затем напала на школьников с молотком. В результате пострадали шесть человек, включая учительницу. У трех детей диагностировали ожоги, еще двое получили черепно-мозговые травмы.

Школьницу задержали в тот же день, сегодня суд отправил ее под стражу по обвинению в покушении на убийство. По предварительной версии, восьмиклассница могла решиться на нападение, в частности, из-за плохих оценок и обиды на учителя. СКР также возбудил дело о халатности против сотрудников органов профилактики.

Никита Черненко