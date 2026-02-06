Восьмиклассницу отправили в СИЗО за нападение на сверстников в школе Красноярска

Железнодорожный районный суд Красноярска отправил под арест на два месяца (до 3 апреля) девочку, напавшую на сверстников с молотком в школе. Ее обвинили в покушении на убийство, сообщила пресс-служба региональных судов.

Происшествие произошло 4 февраля. Ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, а затем ударила нескольких детей молотком. Пострадали пять учеников и учительница. У трех пострадавших диагностировали ожоги, еще два ребенка получили черепно-мозговые травмы.

Восьмиклассницу задержали в тот же день, СКР возбудил дело о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, ученица могла напасть в том числе из-за плохих оценок и обиды на учителя. В школе прошла служебная проверка, директора учреждения Нелли Лукьянову отстранили от должности.

Никита Черненко