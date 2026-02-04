ТАСС сообщил о шести пострадавших от действий ученицы в школе Красноярска

В одной из школ Красноярска ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку, а затем напала с молотком на одноклассников, сообщили в региональном управлении МВД. Пострадали шесть человек — пятеро учеников и учитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«РИА Новости» сообщило о задержании нападавшей, с ней работают следователи. В минздраве Красноярского края рассказали агентству, что трех пострадавших доставили в ожоговый центр Красноярской краевой больницы, степень ожогов ведомство не уточнило. ТАСС сообщил, что у двух детей диагностированы черепно-мозговые травмы, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Telegram-канал «112» утверждает, что происшествие произошло в школе «Комплекс Покровский». По данным канала, восьмиклассница разлила в классе бензин и подожгла жалюзи. Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 2-3 степени.

Никита Черненко