Против напавшей на одноклассников в Красноярске школьницы возбудили дело о покушении

Следователи задержали восьмиклассницу, устроившую поджог в школе в Красноярске, а затем напавшую с молотком на учеников. СКР возбудил уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении ведомства.

Предварительное следствие установило, что ученица принесла в школу зажигательную смесь, после чего подожгла тряпку и бросила ее в класс. Затем она начала избивать молотком учеников. В результате нападения пострадали пятеро школьников и учительница. Троих детей доставили в ожоговый центр, еще у двоих диагностировали черепно-мозговые травмы.

«Интерфаксу» рассказали в правоохранительных органах, что у девушки были плохие оценки по химии и биологии за вторую четверть. Также, согласно результатам психологического теста, восьмиклассница была обижена на учителя. Собеседник агентства добавил, что «по тестированию у нее ненависть ко всем».

Никита Черненко