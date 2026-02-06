На Кубани расширили выплаты маткапитала на четвертого ребенка

В Краснодарском крае одобрили первые выплаты регионального маткапитала по новым правилам. С 2026 года власти региона изменили правила предоставления выплат. Теперь материнский капитал выдают не только на третьего ребенка, но и на каждого последующего. Мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Как рассказал в социальных сетях вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко, первую выплату одобрили двум семьям из Белореченского района. Обе пары ранее уже получали средства на третьего ребенка. С этого года региональный маткапитал предоставляется многократно — за третьего и всех последующих детей.

«Благодарю губернатора за поддержку демографии. Теперь деньги можно направить не только на ипотеку и решение жилищного вопроса, но и на лечение, реабилитацию детей, обучение и газификацию дома»,— отметил Александр Руденко.

Право на региональный маткапитал за четвертого или последующего ребенка появляется при условии, что он родился после 1 января 2026 года. Размер выплаты составляет 167 135 руб.

Оформить региональный материнский капитал можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или обратившись в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Алина Зорина