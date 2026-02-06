Директора компании из Краснодара обвинили в долге по зарплате на 2,7 млн рублей

Прокуратура Западного административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение в отношении директора логистической компании ООО «Шаланда». Руководителю предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Следствие установило, что директор на протяжении двух месяцев не выплачивал зарплату 19 сотрудникам организации. При этом денежные средства, которые могли бы пойти на погашение долга перед работниками, направлялись на оплату лизинговых договоров. Общая сумма задолженности составила свыше 2,7 млн руб.

Расследованием занимались сотрудники следственного отдела по Западному округу Краснодара СУ СКР по краю. Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд города для рассмотрения.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас задолженность по заработной плате перед сотрудниками организации погашена.

Алина Зорина