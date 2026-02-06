Директора красноярской школы уволили после ЧП с поджогом и нападением на детей

В Красноярске уволили директора школы, в которой произошел инцидент с поджогом и нападением на школьников, Нелли Лукьянову. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении образования горадминистрации.

«В настоящее время продолжается служебная проверка… Директор учреждения освобождена от занимаемой должности»,— сообщил сотрудник пресс-службы.

4 февраля восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и напала на нескольких детей с молотком. Девушку задержали, а после направили в ИВС. Пострадали пять детей. Уголовное дело расследуется по статьям — 105 УК (покушение на убийство), 293 УК (халатность) в отношении системы органов профилактики, 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений.