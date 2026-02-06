В Тамбове рассматривают дело экс-судьи, выносившей приговоры из Сочи

Тамбовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей судьи Тамбовского районного суда Елены Дробышевой. Она обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ, которая устанавливает ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. Информация о ходе разбирательства размещена в официальной картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным, представленным в материалах дела и ранее опубликованным в средствах массовой информации, Елена Дробышева на протяжении порядка 15 лет осуществляла полномочия судьи в Тамбовском районном суде. Осенью 2021 года, как следует из обвинительного заключения, ею были вынесены десять судебных решений в период, когда она фактически находилась за пределами региона, проходя лечение в одном из санаториев в Сочи. Эти обстоятельства и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе рассмотрения вопроса на заседании Высшей квалификационной коллегии судей Елена Дробышева поясняла, что в период ее отсутствия обязанности по рассмотрению дел должна была исполнять другая судья. Однако, по ее словам, фактической подмены не произошло. При этом экс-судья подтверждала, что поддерживала связь с секретарем суда по видеосвязи и давала указания относительно порядка рассмотрения конкретных дел и принятия процессуальных решений.

Как отмечалось в ходе дисциплинарных процедур, на начальном этапе жалобы от участников судебных разбирательств на вынесенные решения не поступали. Позднее, по словам самой Дробышевой, обращение в правоохранительные органы было направлено частным лицом, после чего материалы были переданы для проверки в компетентные структуры, в том числе в органы безопасности. Проведенная проверка легла в основу дальнейшего уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении экс-судьи поступило в Тамбовский областной суд 14 апреля 2025 года. В настоящее время суд рассматривает представленные сторонами материалы, а также оценивает доводы обвинения и защиты. Рассмотрение дела продолжается в установленном законом порядке, окончательные выводы о виновности или невиновности обвиняемой будут сделаны судом по итогам разбирательства.

Мария Удовик