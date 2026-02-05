Суд направил напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину на лечение

Химкинский городской суд Московской области рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в аэропорту Шереметьево и постановил направить нападавшего Владимира Витикова на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Эксперты пришли к выводу, что в момент происшествия Витиков не понимал, что делает, и не мог контролировать свои действия. На судебном заседании Владимир Витиков признал вину и сообщил о диагнозе шизофрении.

23 июня 2025 года мужчина в состоянии наркотического опьянения в зоне выдачи багажа заметил незнакомого ребенка, схватил его, поднял и с силой швырнул на кафельный пол. Ребенок получил тяжелые травмы. Пострадавшего мальчика в июле выписали из больницы.