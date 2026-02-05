Трамп: США ведут переговоры с Кубой

Президент Дональд Трамп сообщил, что администрация США начала переговоры с властями Кубы. Об этом он заявил спустя несколько дней после начала активного экономического и политического давления на остров.

«Мы ведем переговоры с Кубой. Мы хотим открыть ее для тех людей, которые хотят туда приезжать»,— заявил господин Трамп в интервью NBC.

30 января Дональд Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения, официально назвав Кубу угрозой национальной безопасности. Он подписал указ о возможности вводить пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. По данным The Wall Street Journal, Белый дом хочет добиться смены власти в Гаване до конца года.

