Трамп заявил о почти достигнутом мирном соглашении по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что стороны практически добились урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что, по его мнению, достичь мира можно только посредством силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

«Но мы очень напряженно работаем над тем, чтобы положить конец всей этой войне. <...> Мы почти добились этого. <...> Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила», — сказал господин Трамп во время выступления на молитвенном завтраке в Вашингтоне. Это ежегодное мероприятие проводят Конгресс США и некоммерческая религиозная организация Fellowship Foundation. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4-5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. Россия и США решили восстановить диалог на высоком уровне по военной линии. По словам спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, в урегулировании конфликта на Украине «еще предстоит проделать значительную работу».

