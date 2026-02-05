США и Россия договорились восстановить диалог по военной линии

Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. Как говорится в заявлении, это произошло в результате прогресса переговоров на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bryan Woolston / Reuters Фото: Bryan Woolston / Reuters

Генерал Алексус Гринкевич уполномочен вести с американской стороны диалог с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, чтобы «обеспечить механизм предотвращения непреднамеренной эскалации». «Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии "военные — военным" по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира»,— сообщил USEUCOM.

Тем временем источники Axios рассказали, что США и Россия в течение последних суток обсуждали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, чей срок действия истекает сегодня в полночь. Российские и американские переговорщики обсуждали этот вопрос в Абу-Даби, где 4-5 февраля проходили трехсторонние переговоры по Украине.

Контакты США и России по военной линии на высоком уровне приостановлены с осени 2021 года. Как отмечает USEUCOM, решение о возобновлении стало возможным после встречи Алексуса Гринкевича с «высокопоставленными российскими и украинскими военными чиновниками». В российскую делегацию в Абу-Даби вошли представители Минобороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба ВС России адмиралом Игорь Костюковом.

Лусине Баласян