Концерт Павла Воли, шансон и «Убежище» с Джейсоном Стэйтемем

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут увидеть киноновинки и комедийный спектакль. А еще можно провести время на стендап-шоу или в зале органной музыки. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

6 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт «Хиты "Сан-Ремо" с симфоническим оркестром». В программе прозвучат известные композиции победителей и участников итальянского фестиваля в исполнении симфонического оркестра и солистов. Публика услышит композиции Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Эроса Рамазотти и других.

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

6 февраля в 19:00 в Зале органной и камерной музыки им. Дебольской состоится концерт «Зимний вечер в Сочи». В программе прозвучат произведения и песни советской эстрады, включая музыку из кинофильмов «Девчата», «Карнавальная ночь», «Операция "Ы"», а также сочинения Г. Свиридова, А. Пахмутовой, А. Зацепина и других композиторов. В концерте примут участие оркестр народных инструментов «Русский сувенир» им. П.И. Нечепоренко, вокальный ансамбль «Сочи-Соло» и солисты. Продолжительность мероприятия составит 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

7 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт исполнителя шансона Алексея Брянцева. В программе концерта как новые песни, так и известные хиты артиста, которые входят в ротацию радиостанций и являются лауреатами премий в жанре. Продолжительность выступления составит 2 часа без антракта.

Стоимость билета — от 2400 руб. (12+)

8 февраля в 17:00 в Зале органной и камерной музыки им. Дебольской состоится органный концерт «Искусство готовить фугу». В программе прозвучат полифонические произведения композиторов XVII–XIX веков: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка и Сергея Танеева. Концерт проведет лауреат премии «Органист года» Владимир Королевский. Продолжительность мероприятия составит 1 час 20 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

8 февраля в 19:00 в Зимнем театре Сочи состоится комедийный спектакль «Плохие девчонки». Постановка, созданная театром «Миллениум», представляет историю трех женщин разных профессий, объединенных поиском решений своих жизненных вопросов. Продолжительность мероприятия составляет 100 минут. В главных ролях — Татьяна Орлова, Олеся Железняк, Татьяна Васильева и Инна Глухих.

Стоимость билета — от 3000 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах курорта стартовал показ фильма «Убежище» (Shelter). Картина режиссера Рика Романа Во рассказывает историю одинокого островитянина, чья жизнь рушится после спасения девочки во время шторма, и теперь им обоим приходится бежать от угроз, скрываясь в стихии. В главной роли снялся Джейсон Стэйтем, в фильме также участвуют Билл Найи, Дэниэл Мейс и другие актеры. Продолжительность фильма составляет 107 минут.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Для любителей жанра ужасов в показе доступен фильм «Свист» (Whistle). Картина режиссера Кристофера Б. Лэндона рассказывает историю старшеклассников, которые обнаруживают древний ацтекский свисток, призывающий смертельную опасность. В фильме снялись такие актеры, как Дафни Кин, Перси Хайнс Уайт и Ник Фрост. Продолжительность фильма составляет 97 минут.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

7 февраля в 18:00 состоится показ фильма «Счастлив, когда ты нет». Картина режиссера Игоря Марченко рассказывает историю двух незнакомцев по имени Евгений и Евгения, которые, несмотря на взаимную антипатию, начинают сложные отношения. В главных ролях снялись Александра Бортич и Гоша Токаев, в фильме также участвуют Евгения Калинец и Антон Момот. Продолжительность фильма составляет 105 минут.

Стоимость билета — от 820 руб. (18+)

Все выходные в прокате доступен фильм «Золотой дубль». Картина режиссера Мгера Мкртчяна рассказывает историю футболиста Никиты Симоняна, который, возглавив ереванский «Арарат», ставит целью завоевание «золотого дубля». В главной роли снялся Егор Бероев, в фильме также участвуют Ксения Алферова, Сергей Шакуров и Сергей Газаров. Продолжительность фильма составляет 120 минут.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

Куда сходить еще

7 февраля в 19:00 в Red Arena (село Эстосадок, Сочи) пройдет концерт стендап-комика Павла Воли. В рамках своего стендап-шоу артист представит новый взгляд на повседневность, сочетая социальный юмор с наблюдениями за жизненными ценностями.

Стоимость билета — от 2800 руб. (18+)

Ближайшая экскурсия в парк «Ривьера» и Большой Сочинский дельфинарий состоится 7 февраля в 13:30. Программа включает прогулку по парку с экскурсоводом, посещение знаменитого дельфинария с представлением, а также визит в океанариум или зоопарк на выбор. Продолжительность мероприятия составляет 6 часов. Точное место и время сбора согласовываются с гидом после бронирования, трансфер доступен из Центрального, Хостинского и Адлерского районов.

Стоимость билета — от 2300 руб. (6+)

