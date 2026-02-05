Россия и США провели в Абу-Даби встречу по экономическим вопросам

Российско-американская группа по экономическому сотрудничеству провела встречу в Абу-Даби 5 февраля. Об этом сообщил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его оценкам, контакты с американской делегацией «идут позитивно».

«Совместно с администрацией президента (США Дональда.— "Ъ") Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству»,— сказал господин Дмитриев телеканалу «Россия 1». В урегулировании конфликта на Украине, по мнению Кирилла Дмитриева, «прогресс есть и идет хорошее позитивное движение вперед».

4 февраля в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, Украины и США, встреча продлилась несколько часов. 5 февраля консультации продолжились. По информации «РИА Новости», они проходят в закрытом режиме. Источник ТАСС сообщил, что среди тем переговоров — экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня. Это второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби, первый состоялся 23 и 24 января.

