Кремль счел несерьезными утверждения о связи Эпштейна с российскими спецслужбами

Версии о возможной связи покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами нельзя принимать всерьез, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, по поводу таких версий можно только шутить.

Господина Пескова попросили прокомментировать эту тему во время пресс-колла. «Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это»,— сказал представитель Кремля.

На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Джеффри Эпштейн был российским шпионом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ предложил расследовать возможные родственные связи господина Туска с американским финансистом.

В конце января Минюст США обнародовал часть материалов из дела Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Из переписки следует, что в 2011 и 2014 годах американец пытался организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, но попытки не увенчались успехом. Кремль заявил, что не получал подобных предложений от финансиста.

