Секретные файлы выставили на всеобщее обозрение

В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США опубликовало около 3 млн страниц файлов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна. В документах содержится немало скандальных подробностей: недоказанное обвинение Дональда Трампа в изнасиловании 13-летней девочки; утверждение, что основатель Microsoft Билл Гейтс подхватил венерическую болезнь от неких «русских девушек»; письмо Илона Маска с просьбой допустить его на закрытую вечеринку. Однако пока нельзя сказать, что вскрывшиеся факты вызвали какой-то серьезный скандал в американских политических кругах. А президент Трамп и вовсе заявил, что опубликованные документы его «оправдывают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jon Elswick, File / AP Фото: Jon Elswick / AP Фото: Jon Elswick / AP Фото: U.S. Department of Justice / AP Фото: Justice Department / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Jon Elswick, File / AP Фото: Jon Elswick / AP Фото: Jon Elswick / AP Фото: U.S. Department of Justice / AP Фото: Justice Department / Handout / Reuters

Документы, видео- и аудиозаписи и фотографии, составляющие так называемые файлы Эпштейна, были собраны ФБР в ходе двух расследований деятельности финансиста, которые велись на протяжении десятилетий в Нью-Йорке и Флориде. В служебной записке ФБР от июля 2025 года говорится, что агенты обнаружили «более 300 гигабайт данных и вещественных доказательств».

В ноябре прошлого года Конгресс установил для Минюста крайний срок публикации всех материалов дела — 19 декабря 2025 года, однако ведомство не выполнило этого требования. 12 285 файлов, опубликованных к январю, составляли лишь 1% из всего массива собранных материалов.

30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил, что Минюст завершил проверку еще не опубликованных документов и будет публиковать их в течение дня. Обнародованные файлы содержат более 3 млн страниц, в том числе около 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. фотографий.

Три тысячи упоминаний Трампа

Файлы содержат немало скандальной информации. Президенту США Дональду Трампу инкриминируются несколько эпизодов сексуализированного насилия. Впрочем, все они основаны на недоказанных свидетельствах фигурантов дела.

В документах, в частности, содержатся показания некоей женщины, которая утверждает, что Трамп изнасиловал ее, когда ей было 13 лет. По ее словам, Эпштейн, узнав о насилии, «был разгневан тем, что именно Трамп лишил пострадавшую девственности».

Соответствующий иск к Трампу был выдвинут в 2016 году, но позднее его отозвали. В том же году пострадавшая, чью личность скрывало следствие, анонсировала пресс-конференцию, которая была, однако, в последний момент отменена. Адвокат женщины заявила, что ее подзащитная побоялась публичности. Дональд Трамп все обвинения отрицал.

Одна из свидетельниц по делу в отношении Эпштейна в 2020 году заявила на допросе в ФБР о тесных связях финансиста с Дональдом Трампом и его бывшим советником Стивом Бэнноном. По ее словам, она не решалась говорить об этом, потому что у господина Бэннона есть «влиятельные друзья».

Еще одна жертва Эпштейна рассказала, что сообщница финансиста Гилейн Максвелл, впоследствии осужденная за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, познакомила Дональда Трампа с некоей девушкой и намекнула, что та «свободна».

Всего Дональд Трамп упоминается в опубликованных материалах около 3 тыс. раз. Впрочем, президент счел, что ничего из содержавшегося в «файлах Эпштейна» не доказывает его вину. «Мне сказали несколько очень важных людей, что это не только оправдывает меня, но и противоречит тому, на что надеялись, знаете, радикальные левые»,— прокомментировал Трамп публикацию от 30 января.

В Белом доме на просьбу прокомментировать обвинения в сексуализированном насилии в отношении Трампа напомнили журналистам о пресс-релизе Минюста. В нем ведомство подчеркивало, что в файлах может содержаться ложная информация. «Некоторые из документов содержат неправдивые и сенсационные утверждения в адрес президента Трампа, которые были представлены в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Следует отметить, что эти утверждения необоснованны и ложны, и, если бы в них была хоть капля правдоподобия, их бы уже давно использовали против президента Трампа»,— заявляли в Минюсте.

«Файлы Эпштейна» затрагивают репутацию не только республиканцев, но и видных деятелей Демократической партии.

Сам Эпштейн во время допроса в ФБР отказался отвечать на вопросы о своих отношениях с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Представители бывшего президента утверждали, что он разорвал все связи с финансистом еще в 2006 году и никогда не посещал его остров.

Однако в материалах дела есть фотографии, на которых запечатлен Клинтон. А пиарщица из Нью-Йорка Пегги Сигал в электронном письме, отправленном Эпштейну в октябре 2009 года, сообщила, что только что вышла из дома Гилейн Максвелл, где была на вечеринке. «Там были Билл Клинтон и Джефф Безос»,— написала Сигал.

Большой бизнес в гостях у Эпштейна

Вечеринки Эпштейна посещали и представители бизнеса: Из обнародованных Минюстом файлов видно, что американский миллиардер Илон Маск переписывался с Эпштейном. В одном из писем основатель SpaceX интересовался у предпринимателя, когда на острове (принадлежавшем Эпштейну) будет «самая дикая» вечеринка. После обнародования файлов Маск написал в сети X, что «очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров».

В двух письмах, которые Эпштейн отправил на собственный электронный адрес 13 июля 2013 года, утверждается, что основатель Microsoft Билл Гейтс занимался сексом с «русскими девушками», которые заразили миллиардера инфекциями, передающимися половым путем. Эпштейн утверждает, что из-за этого Гейтс был вынужден принимать антибиотики. В одном из писем финансист также писал, что основатель Microsoft якобы пытался тайно пичкать антибиотиками и свою супругу Мелинду.

Гейтс тоже все отрицает. Представители миллиардера так прокомментировали публикации CBS: «Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно ложны. Единственное, что демонстрируют эти документы, это разочарование Эпштейна в отсутствие постоянных отношений с Гейтсом и то, на что он был готов пойти, чтобы подставить и опорочить его».

Эрдни Кагалтынов, Михаил Логинов