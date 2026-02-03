Кремль заявил об отсутствии предложений Эпштейна о встрече с Путиным

Кремль не получал каких-либо предложений от покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, включая инициативы о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: House Oversight Democrats / AFP Фото: House Oversight Democrats / AFP

Заявление последовало после публикации Минюстом США крупного массива материалов по делу Эпштейна. В конце января ведомство обнародовало свыше 3,5 млн страниц документов, более 2 тыс. видеороликов и около 180 тыс. изображений. Часть данных была отредактирована с целью защиты персональной информации жертв.

В рассекреченных файлах имя Владимира Путина упоминается многократно, преимущественно в перепечатках и заголовках СМИ, которыми финансист обменивался с собеседниками. Из переписки Эпштейна следует, что в 2011 и 2014 годах он предпринимал попытки организовать встречу с президентом России, однако они не увенчались успехом.

В отдельных письмах, адресованных бывшему генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, финансист также заявлял о желании встретиться с господином Путиным и утверждал, что располагает «ценной информацией» о Дональде Трампе. В опубликованных материалах упоминаются и российские политики, включая Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова. Их имена фигурируют в приобщенных к делу статьях Foreign Affairs и The Economist.