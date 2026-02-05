Кремль отказался комментировать информацию о визите советника Макрона

Кремль «из чувства солидарности» с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать информацию о визите в Москву советника президента Франции Эммануэля Бонна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

О поездке французского дипломата в Москву сообщили источники Reuters и Bloomberg. По данным агентств, визит состоялся 3 февраля, и господин Бонн встретился в том числе с помощником президента России Юрием Ушаковым. По данным Bloomberg, целью поездки было убедить российскую сторону, что Европа должна участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, в том числе по Украине. На этой неделе французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж занимается возобновлением диалога с российской стороной, и ведется подготовка к контактам на «техническом уровне».