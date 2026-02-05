Reuters: представитель Макрона провел переговоры с Ушаковым в Кремле

Главный дипломат президента Франции Эмманюэля Макрона во вторник находился в Москве на переговорах с российскими официальными лицами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников издания, Эмманюэль Бонн, возглавляющий дипломатический корпус господина Макрона с 2019 года, встречался с представителями России в Кремле. Как утверждают собеседники агентства, среди официальных лиц, с которыми виделся господин Бонн, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине, добавляет агентство. Европейские союзники Франции были проинформированы об этой инициативе, отметили источники.

В декабре Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам было бы полезно возобновить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. 3 февраля французский президент сообщил журналистам, что республика занимается возобновлением диалога с российской стороной, и сейчас подготовка к контактам ведется на «техническом уровне». По его словам, это делается при консультировании с Украиной.