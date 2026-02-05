Bloomberg назвал цель визита советника Макрона в Москву

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн посетил Москву, потому что Европа стремится «к более активному участию» в переговорах по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Визит состоялся 3 февраля, официально ни одна из сторон его не подтвердила.

По данным Bloomberg, целью поездки господина Бонна было убедить российскую сторону, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, и что они «не будут просто так одобрять какие-либо соглашения» для прекращения конфликта на Украине. Как утверждают собеседники агентства, обсуждения этого вопроса могут возобновиться «в ближайшем будущем».

Reuters сообщало, что французский дипломат встретился с несколькими чиновниками, в том числе с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью встречи агентство называло налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе по Украине. Кремль пока никак не комментировал эту информацию.

В декабре 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам было бы полезно возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным. 3 февраля господин Макрон сообщил, что Париж занимается возобновлением диалога с российской стороной, и подготовка к контактам ведется на «техническом уровне». За прямые переговоры с Россией также выступили Латвия и Эстония.