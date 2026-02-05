Минобрнауки сократило в вузах 13% платных мест

Глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. На встрече министр рассказал, что ведомство сократило 47 тыс. или 13% от платных мест направлений подготовки и специальностей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Фалькова, сокращения в основном затронули негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Он отметил, что Минобрнауки работает над увеличением числа бюджетных мест на инженерные специальности, приводит его слова пресс-служба ведомства.

До 2025 года вузы самостоятельно решали, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Но весной 2025 года Госдума дала правительству полномочия устанавливать количество не только бюджетных мест в вузах, но и коммерческих. В декабре прошлого года Минобрнауки говорило, что в следующем учебном году в российских вузах сократят 45 тыс. платных мест.

