Вузы сокращают платный набор

Платных мест в вузах станет меньше. Минобрнауки сократит около 45 тыс. позиций, сообщил министр Валерий Фальков. По большей части мера коснется негосударственных высших учебных заведений. С сентября правительство получило возможность самому определять число коммерческих мест в университетах. Ранее это могло делать только руководство вуза. Предельное количество платных мест на следующий учебный год власти должны определить к концу месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сокращения коснутся около 40 направлений, рассказал Фальков в интервью «России 24»: «Будет сокращено порядка 45 тыс. платных мест. Если брать в процентном отношении, то это порядка 13%. Самые масштабные сокращения затронут негосударственные вузы — почти 20%. Направления: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление и юриспруденция. Это хорошо согласуется с тем, что мы видели до 2025 года. Набор превышал спрос на рынке труда, и мы понимали, что такое количество специалистов не нужно. Плюс это правильные сигналы тем, кто учится в школах. Будущие специальности выбираются за три-пять лет до сдачи выпускных экзаменов. И регулирование платного приема направлено на то, чтобы максимально удовлетворить потребности рынка труда, как в целом по стране, так и в отдельно взятом регионе».

Предел по платным местам правительство установит у 28 программ бакалавриата и 12 — специалитета. Среди них, например, менеджмент, архитектура, бизнес-информатика, реклама и часть гуманитарных направлений. Такое сокращение вынудит абитуриентов поступать в колледжи, чего и добиваются власти, говорит профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Процент не такой большой, но из-за неравномерности некоторые направления могут потерять до четверти платных мест. И это уже очень серьезные изменения для семей, для университетов, особенно технических, где платные студенты шли как раз на экономические специальности, на менеджмент. Более того, закрыта возможность кредита, потому что он доступен только на приоритетные специальности — технические.

Баллы ЕГЭ изменены не будут. Задача государственной политики заключается в том, чтобы ребята выбирали колледжи. И там доля платных, кстати, тоже достаточно высока. Но платный прием туда не ограничивают. Примерно 70% колледжей покане смогли обновиться, в том числе предоставлять общежития, поэтому здесь есть свои проблемы. Напряжение у семей очень сильное, у вузов тоже. Количество бюджетных мест не увеличат. Так что ожидаем очень сложный год. Многие пойдут в колледжи, выбирая их как запасной вариант, особенно если они прикреплены к университетам».

Частные вузы уже готовятся к сокращениям мест и допускают более жесткий набор в следующем году, рассказал “Ъ FM” ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин. Вместе с этим вузы начнут расширять программы по техническим специальностям, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Цифры пока не определены, министерство еще не выпустило приказ. Думаю, что в вузы придет более качественный абитуриент. Прием немного сократится, в то же время повысится средний балл. Уменьшение количества студентов не радует, мы просто не позволяем части молодежи исполнить свою мечту. Но есть другие пути для ее достижения, если человек настойчив и целеустремлен. Уже сейчас мы планируем открывать новые специальности в области информационных технологий, расширяться в компьютерной безопасности, появится много технических направлений».

Ранее Фальков отмечал, что на рынке не хватает квалифицированных экономистов и юристов, несмотря на большое количество выпускников по этим направлениям. По данным HH.ru, в августе 2025-го разместили на 25% меньше вакансий юристов, чем годом ранее. При этом число резюме по этой специальности увеличилось на четверть.

Егор Парфенов