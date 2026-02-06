Тамбовчане внесли 2,7 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

За 2025 год в Тамбовской области заключили 44,8 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Совокупная сумма взносов составила 1,3 млрд руб. Всего же с момента старта программы к ней присоединились более 60,6 тыс. жителей региона, перечислившие на счета НПФ 2,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

ПДС позволяет формировать дополнительные накопления для пенсии. В целом по России ее операторами выступают 29 негосударственных пенсионных фондов. Программа предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год. С 1 сентября 2026-го максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет, увеличится с 400 до 500 тыс. руб. Однако повышение коснется только родителей, которые делают долгосрочные сбережения в пользу своих детей. Средства застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб.

С января 2024-го по январь 2025 года жители Белгородской области заключили около 143 тыс. договоров в рамках программы на сумму 7,4 млрд руб. В Воронежской области к ней присоединились более 160 тыс. граждан, перечислившие на счета НПФ 8,5 млрд руб. В Липецкой области участники ПДС внесли около 4,2 млрд руб.

Мария Свиридова