Белгородцы внесли в программу долгосрочных сбережений 7,4 млрд рублей

С января 2024-го по январь 2025 год жители Белгородской области заключили около 143 тыс. договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Общий объем внесенных средств достиг 7,4 млрд руб., в среднем каждый белгородец вложил по 52 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2025 год количество открытых счетов почти вдвое увеличилось по сравнению с показателем 2024-го.

ПДС позволяет формировать дополнительные накопления для пенсии. В целом по России ее операторами выступают 29 негосударственных пенсионных фондов. Программа предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год. С 1 сентября 2026-го максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет, увеличится с 400 до 500 тыс. руб. Однако повышение коснется только родителей, которые делают долгосрочные сбережения в пользу своих детей. Средства застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Липецкой области суммарно внесли в программу около 4,2 млрд руб. Жители Воронежской области совокупно заключили 160 тыс. договоров долгосрочных сбережений на сумму 8,5 млрд руб.

Мария Свиридова