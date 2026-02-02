Воронежцы внесли 8,5 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

За 2025 год в Воронежской области заключили 113,6 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Совокупная сумма взносов составила 3,9 млрд руб. Всего же с момента старта программы к ней присоединились более 160 тыс. жителей региона, перечислившие на счета НПФ 8,5 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ПДС позволяет формировать дополнительные накопления для пенсии. В целом по России ее операторами выступают 29 НПФ. Программа предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год. Средства застрахованы государством в пределах 2,8 млн руб.

По информации ЦБ РФ, количество оформленных договоров достигло в стране 10 млн, из них 7,1 млн заключили в 2025 году. В программу уже привлечено около 717 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» на минувшей неделе, в соседней Липецкой области за прошлый год заключили более 58 тыс. договоров долгосрочных сбережений на сумму около 2 млрд руб. Всего липчане внесли в программу около 4,2 млрд руб.

Подробнее о том, насколько ПДС была популярна в макрорегионе в 2025 году, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов