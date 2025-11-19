Ставка на удвоение

С начала 2025 года к программе долгосрочных сбережений в регионах Черноземья присоединились 249,4 тыс. жителей, свидетельствуют данные Банка России. Сумма взносов в макрорегионе составила 6,5 млрд руб. Больше всех в программу внесли жители Воронежской области — 1,9 млрд руб. Эксперты считают, что интерес к программе в макрорегионе усиливается, но при этом отмечают среди ее минусов сравнительно невысокий лимит страхования вкладов.

Жители Черноземья со сдержанным оптимизмом относятся к инвестициям на 15 лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За девять месяцев 2025 года жители Черноземья вложили 6,5 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений, заключив 249,4 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Центробанка. Всего с момента старта программы в макрорегионе было заключено 428,8 тыс. договоров на 21,7 млрд руб. Больше всего за этот период в программу внесли жители Воронежской области — 1,9 млрд руб., заключив 69,9 тыс. договоров. С момента старта программы в 2024 году воронежцы оформили 116,7 тыс. договоров на 6,1 млрд руб.

В соседней Белгородской области с января по октябрь жители заключили 56,9 тыс. договоров объемом 1,4 млрд руб. Всего же белгородцы внесли в ПДС 5,5 млрд руб. за счет 107,9 тыс. договоров. В Липецкой области к ПДС присоединилось 35 тыс. жителей, внеся в нее 1 млрд руб. А с момента начала программы липчанами было заключено 56,4 тыс. договоров на 3 млрд руб. В Курской области жители оформили 28,5 договоров на 821 млн руб. С прошлого года в регионе было сделано 51,1 тыс. взносов на 2,7 млрд руб.

В Орловской области в ПДС приняли участие 32,8 тыс. человек. Сумма личных взносов орловчан составила с начала года 667 млн руб., а с момента старта программы — 2,3 млрд руб. (всего 54,5 тыс. договоров). Меньше всего в программу внесли жители Тамбовской области — 627 млн руб., оформив 26,2 тыс. договоров. С прошлого года к ПДС присоединилось 42 тыс. тамбовчан, внеся в нее 1,9 млрд руб.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее особенность — наличие государственного софинансирования в течение десяти лет. Максимальная сумма госдоплаты составляет 36 тыс. руб. в год. В программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002–2014 годах. Также ее участники могут оформить налоговый вычет. Средства, внесенные в программу, застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. Операторами ПДС выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к ней присоединилось 29 фондов, представленных на российском финансовом рынке. С октября заключить договор ПДС можно через Госуслуги.

В целом в России, по данным на начало октября, с момента старта программы было заключено 7,4 млн договоров. Сумма привлеченных средств по ним составляет 512,7 млрд руб. При этом, как сообщал ранее «Ъ», за два года пенсионные накопления в ПДС перевели не более 1 млн человек, в то время как количество застрахованных только в НПФ превышает 35 млн человек. Слабые результаты объясняются многоступенчатым процессом перевода средств, а также ожиданием клиентами выплат накопительных пенсий.

«Программа стимулирует создавать накопления на долгосрочные цели. Это вопрос финансовой культуры — делать крупные покупки не только за счет денег, которые вы берете в кредит, но и копить на них самим. Думаю, для людей весьма привлекательная оказалась идея государственного софинансирования, которое можно получить в течение десяти лет. Также для многих привлекательна идея перевода в программу пенсионных накоплений, сформированных с 2002 по 2014 годы»,— поясняет заместитель управляющего воронежским отделением ЦБ Анна Сухова.

Гендиректор НПФ ВТБ Андрей Осипов сообщил «Ъ-Черноземье», что с начала года в макрорегионе с фондом заключили 19 тыс. договоров ПДС на 1,3 млрд руб. По мнению господина Осипова, интерес к программе «закономерно усиливается к концу года, поскольку клиенты стараются активно пополнять счета ПДС для получения максимальной господдержки в 2026 году». «В Черноземье больше всего договоров ПДС с фондом заключили жители Белгородской области (более 6,6 тыс.) и Воронежской области (4,2 тыс.) и внесли на свои счета 424 млн руб. и 359 млн руб. соответственно»,— добавил Андрей Осипов.

Директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков считает, что ПДС «находит отклик у населения и воспринимается не как эксперимент, а как инструмент для накопления». «В Воронежской области вкладчики внесли 1,9млрд руб. при почти 70 тыс. договоров, что говорит о достаточном уровне финансовой грамотности и доверия к НПФ. Интерес к ПДС объясняется сочетанием накопительного характера программы и государственной поддержки, что делает ее удобной "подушкой" безопасности или инструментом для будущих целей, будь то пенсия, крупные покупки или непредвиденные расходы»,— сказал эксперт.

Впрочем, по мнению господина Кабакова, существуют и минусы программы: «Средства и доход от инвестирования в ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов, что обеспечивает значительную защиту. При этом лимит страхования АСВ составляет 2,8млнруб., что может быть риском для желающих накопить больше. Доходность зависит от инвестирования НПФ и может быть невысокой для консервативных вкладчиков».

Директор «БКС мир инвестиций» в Липецке Виктория Новикова отмечает среди недостатков программы ее «чрезмерную долгосрочность»: «У нас даже банки не спешат покупать слишком длинные гособлигации, ПДС же предполагает инвестиции длиною в 15 лет. Также вы не можете принимать самостоятельных инвестиционных решений, за вас это делают НПФ. А они не отличаются выдающейся эффективностью управления средствами. При этом у ПДС есть уже проверенная временем альтернатива — это индивидуальный инвестиционный счет».

Егор Якимов