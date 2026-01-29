Накопления липчан в программе долгосрочных сбережений превысили 4 млрд рублей

В 2025 году жители Липецкой области заключили более 58 тыс. договоров долгосрочных сбережений с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на сумму около 2 млрд руб. С запуска программы в январе 2024 года липчане внесли в нее около 4,2 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет гражданам формировать дополнительные накопления для пенсии. Для участия необходимо заключить договор с одним из 29 НПФ, участвующих в программе, через сайт, офис фонда или портал госуслуг. Участники могут вносить любые суммы на счет. Государство софинансирует вклады до 36 тыс. руб. в год в течение первых десяти лет, также предоставляется налоговый вычет до 52 тыс. руб. в год. Средства застрахованы государством до 2,8 млн руб.

За девять месяцев 2025 года липчане заключили с НПФ 35 тыс. договоров более чем на 1 млрд руб. Общий объем участия в программе к тому моменту достиг 3 млрд руб.

Алина Морозова