На Кубани школьник, избитый двумя взрослыми, находится на амбулаторном лечении

Школьник, избитый двумя взрослыми в Динском районе Краснодарского края, проходит амбулаторное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Рядом с одной из школ Динского района между шестиклассником и девятиклассником произошел конфликт. На следующее утро к учебному учреждению пришли отец младшего школьника и его 21-летний старший брат, которые напали на подростка и нанесли ему побои.

Сейчас школьник проходит лечение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Алина Зорина