Полиция возбудила дело после избиения школьника двумя взрослыми на Кубани

Отделом дознания ОМВД России по Динскому району возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) в отношении 21-летнего местного жителя, который вместе с отцом избил 15-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что 22 января рядом с одной из школ Динского района между шестиклассником и девятиклассником произошел конфликт. На следующее утро к учебному учреждению пришли отец младшего ребенка и его 21-летний старший брат, которые напали на старшеклассника и нанесли ему побои.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Алина Зорина