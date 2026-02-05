С «Ростова» сняли трансферный бан

Международная федерация футбола (FIFA) сняла с клуба «Ростов» трансферный запрет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что бан был наложен 14 января и должен был действовать на протяжении трех трансферных окон. По информации представителей ростовского клуба, запрет был вызван долгом перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии, который в настоящее время не находится в расположении российского клуба.

Перед началом второго круга Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает 11 место, набрав 21 очко в 18 матчах.

Константин Соловьев