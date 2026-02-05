На «УГМК-Арене» ожидают по 12,5 тыс. болельщиков ежедневно в Неделю звезд хоккея

В каждый день Недели звезд хоккея на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге на трибунах ожидается по 12,5 тыс. болельщиков, передает департамент информационной политики Свердловской области слова гендиректора площадки Юлии Романовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для подготовки к мероприятию на объект завезли 40 тонн дополнительного оборудования. В чаше арены уже залили лед, изменили расстановку мест. Каждый игровой день будут открывать предматчевые шоу, посвященные Екатеринбургу, при этом болельщики увидят новые звуковые и световые решения. «Конечно, нам очень приятно принимать такое масштабное мероприятие. Мы со своей стороны сделали максимум, чтобы было комфортно и участникам, и спортсменам, и гостям. Основная работа в эти дни идет в холле, где размещаются интерактивные зоны для болельщиков»,— рассказала Юлия Романова.

Кроме того, в честь мероприятия в Екатеринбурге на несколько дней включат подсветку в фирменных цветах Недели звезд хоккея — в янтарном и малахитовом. Подсветку в этих цветах можно увидеть на «УГМК-Арене» и «Екатеринбург-Арене», здании администрации города, башне «Исеть» и Макаровском мосту. Также цвет поменяют конусы на проспекте Ленина и медиа-экран на улице Вайнера.

Неделя звезд хоккея впервые пройдет в Екатеринбурге. В рамках мероприятия 6 февраля пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится Матч звезд КХЛ. В звездном уик-энде примут участие четыре игрока «Автомобилиста»: Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Максим Денежкин и Владимир Галкин. Главный тренер клуба Николай Заварухин возглавит команду KHL Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Движение на нескольких улицах и доступ к парковке возле «УГМК-Арены» с 6 по 8 февраля ограничат.

Ирина Пичурина