Движение возле «УГМК-Арены» ограничат с 6 по 8 февраля из-за Недели звезд хоккея

В Екатеринбурге в связи с проведением Недели звезд хоккея с 6 по 8 февраля ограничат движение на нескольких улицах и парковку возле «УГМК-Арены», сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 14:30 до 22:00 6 февраля и с 10:30 до 19:30 7 и 8 февраля.

Так, движение будет закрыто:

по улице Декабристов, от Чапаева до 8 Марта;

по улице Степана Разина, от Большакова до Народной Воли;

по улице Народной Воли, от Степана Разина до 8 Марта.

На этих участках стоянка автомобилей будет запрещена.

Кроме того на этот период изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы № 74 (при движении к конечной остановке «Громова») и № 76 (при движении к конечной остановке «ТЦ МЕГА») будут направлены по улицам: Декабристов – Чапаева – Большакова – далее по маршруту. Временно будет отменена остановка «Академия при Президенте России» и введены остановки «Чапаева» и «Дом-музей П. Бажова».

Автобус № 86 (при движении к конечной остановке «Рощинская») будет направлен по улицам: Розы Люксембург – Куйбышева – 8 Марта – далее по маршруту. Временно транспорт перестанет останавливаться на остановке «Сандуновские бани».

Напомним «Неделя звезд хоккея 2026» впервые пройдет в Екатеринбурге. В рамках мерояприятия 6 февраля пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится Матч звезд КХЛ.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в звездном уик-энде примут участие четыре игрока «Автомобилиста»: Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Максим Денежкин и Владимир Галкин. Кроме того главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин возглавит команду KHL Ural Stars на Матче звезд КХЛ.

Полина Бабинцева