Игроки «Автомобилиста» Блэкер, Горбунов и Денежкин сыграют на матче Звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выбрала трех игроков екатеринбургского «Автомобилиста» для участия в Фонбет Неделе звезд хоккея, которая пройдет с 6 по 8 февраля в Екатеринбурге. В составе команды KHL Ural Stars выступят защитник Джесси Блэкер и нападающие Роман Горбунов и Максим Денежкин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы клуба, в текущем сезоне у каждого из приглашенных полевых игроков в активе по 21 очку за результативность. Блэкер является самым результативным защитником клуба, Горбунов — лучшим нападающим по показателю полезности (+12), а Денежкин — лучшим снайпером команды с 12 забитыми шайбами.

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги — ежегодное мероприятие, проводимое КХЛ с участием сильнейших хоккеистов лиги. Первый Матч звезд КХЛ состоялся в сезоне 2008/2009.

Ранее по итогам голосования болельщиков на Матч звезд был выбран вратарь команды Владимир Галкин. Он станет голкипером команды KHL Ural Stars. Таким образом, в звездном уик-энде в Екатеринбурге будут задействованы четыре хоккеиста «Автомобилиста».

В феврале 2026 года Екатеринбург впервые примет Неделю звезд хоккея. Мероприятие откроется 6 февраля Кубком вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится главное событие — Матч звезд КХЛ. В этом году лига представила новый формат матча: хозяевами турнира выступит сборная KHL Ural Stars, в состав которой войдут лучшие игроки клубов «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Салават Юлаев» (Уфа). Их соперниками станут сборные KHL World Stars (лучшие легионеры лиги), KHL RUS Stars (лучшие российские хоккеисты) и KHL U23 Stars (лучшие молодые игроки до 23 лет).

Полина Бабинцева