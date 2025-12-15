Заварухин и Разин возглавят команду Ural Stars на Матче Звезд в Екатеринбурге

Николай Заварухин из екатеринбургского «Автомобилиста» и Андрей Разин из магнитогорского «Металлурга» возглавят команду KHL Ural Stars на Фонбет матче звезд в Екатеринбурге, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе КХЛ.

Для Николая Заварухина предстоящий матч звезд станет дебютным. Нынешний сезон для него — пятый во главе «Автомобилиста». Ранее он работал с новосибирской «Сибирью». Для чемпиона КХЛ Андрея Разина это будет уже второй опыт участия в матче звезд: в 2023 году он руководил командой дивизиона Харламова в Санкт-Петербурге. Под его руководством «Металлург» в прошлом сезоне завоевал главный трофей — Кубок Гагарина. Ранее в КХЛ он возглавлял «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».

Напомним, матч звезд КХЛ пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге в рамках недели звезд хоккея. В первый день зрителей ждут этапы мастер-шоу и два полуфинала. Во второй день программа включает несколько конкурсов, матч за третье место и главный финал турнира.

В этом году лига представила новый формат матча: хозяевами турнира выступит сборная KHL Ural Stars, в состав которой войдут лучшие игроки клубов «Автомобилист» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Салават Юлаев» (Уфа). Их соперниками станут сборные KHL World Stars (лучшие легионеры лиги), KHL RUS Stars (лучшие российские хоккеисты) и KHL U23 Stars (лучшие молодые игроки до 23 лет).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в звездном уик-энде примут участие 4 игрока «Автомобилиста»: Джесси Блэкер, Роман Горбунов, Максим Денежкин и Владимир Галкин.

Полина Бабинцева