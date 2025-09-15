В Екатеринбурге в 2026 году пройдет Неделя звезд хоккея

Избранный губернатор Свердловской области Денис Паслер и президент КХЛ Алексей Морозов подписали соглашение о проведении в Екатеринбурге FONBET Недели звезд хоккея-2026. Праздник пройдет в феврале 2026 года на площадке «УГМК-Арены».

«Планировать мероприятие мы начали еще весной. Теперь начинаем активную подготовку, чтобы Неделя звезд прошла на высочайшем организационном уровне»,— отметил Денис Паслер.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, Свердловская область станет восьмым регионом, принимающим это ежегодное событие. В рамках Недели звезд 6 февраля пройдет Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 7 и 8 февраля состоится Матч звезд КХЛ. В 2026 году формат мероприятия изменится: за один уикенд сыграют лучшие хоккеисты МХЛ и КХЛ.

Матч звезд будет представлен в виде мини-турнира с участием четырех команд, состав которых определяется голосованием болельщиков, представителей СМИ и Лиги, а также дополнительным выбором героя Fonbet Overtime. Программу мероприятия откроет Мастер-шоу с конкурсами на скорость, точность и силу броска. Помимо спортивной части, гостей ждет развлекательная программа с фан-зонами, активностями от партнеров и концертами.

Ранее на «УГМК-Арене» прошел матч звезд мирового хоккея The Magic Game, организованный при участии Павла Дацюка. Впервые в истории в одной пятерке на лед вместе с ним вышли Вячеслав Фетисов, Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Как отметил господин Паслер, это событие показало высокий уровень интереса уральских зрителей к хоккею.

Полина Бабинцева