Главные новости к утру 5 февраля

Прекращение действия ДСНВ создало угрозу для глобальной безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Мир, по его словам, вступает на «неизведанную территорию».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что прямые переговоры Тегерана и Вашингтона все же состоятся. Они пройдут 6 февраля в Омане.

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белый дом. Встреча двух политиков, по его словам, должна состояться в конце 2026 года.

Латвия и Эстония выступили за начало прямых переговоров с Россией.

Россия продолжит поставки нефти на Кубу, сообщил посол РФ в стране Виктор Коронелли.