Генсек ООН: с истечением срока ДСНВ мир вступает на неизведанную территорию

Прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) создало угрозу для глобальной безопасности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Мир вступает на «неизведанную территорию», считает он.

«Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы РФ и США — двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности»,— сказал он (текст опубликован на сайте ООН).

Генсек напомнил, что система контроля над вооружениями, действовавшая со времен холодной войны, помогала предотвращать катастрофы, обеспечивала стабильность и снижала риск роковых просчетов.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) официально прекратил действие 5 февраля. Впервые за более чем полвека между Россией и США отсутствуют какие-либо юридически обязывающие ограничения на стратегические ядерные арсеналы.

