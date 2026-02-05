Трамп ожидает визита Си Цзиньпина в США к концу года

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белый дом. Встреча двух политиков, по его словам, должна состояться в конце 2026 года. Об этом господин Трамп сообщил в интервью NBC.

Президент добавил, что недавно провел с телефонные переговоры с господином Си. По словам Дональда Трампа, стороны обсуждали состояние экономики и отношения США и КНР. Также, как до этого он написал в соцсети Truth Social, они обсуждали конфликт между Россией и Украиной, ситуацию с Ираном, возможность КНР покупки нефти и газа у США. «Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие»,— сообщал господин Трамп.

До этого министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что всего Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре полноформатные встречи в 2026 году. Он заявлял, что политики рассматривают визит господина Трампа в Китай в апреле, вероятный ответный визит лидера КНР в США, а также встречу на саммите G20 в Майами. Кроме того, министр обратил внимание на интерес американского президента к участию в форуме АТЭС, который должен состояться в Китае.