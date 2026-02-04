Глава МИД Ирана назвал дату и место переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что ядерные переговоры с США пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. Об этом он написал в соцсети X.

«Я благодарен нашим оманским братьям за принятие всех необходимых мер»,— написал господин Аракчи.

Изначально планировалось провести встречу в Турции. Позже Financial Times сообщила, что Иран настоял на переносе переговоров в Оман. Об этом же сообщал портал Axios. По его данным, Вашингтон не хотел менять менять место проведения переговоров, и из-за этого встреча представителей стран якобы могла сорваться.

В 2025 году спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Аббас Арагчи провели пять раундов переговоров в Омане по иранской ядерной программе. Диалог между странами оказался безрезультатным. Личные контакты прервались после атаки США на иранские ядерные объекты в июле.