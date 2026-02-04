Победы в матчах наставник «Локомотива» объяснил приближением плей-офф

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что его подопечные стараются играть «в свой лучший хоккей» в рамках подготовки к плей-офф. Об этом наставник сказал в ходе пресс-конференции после матча с московским «Спартаком».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Счет открыл соперник, затем ярославцы забили по одной шайбе в каждом периоде.

«Хорошая командная победа. "Спартак" открыл счет, и один из ключевых моментов — наша ответная шайба в следующей смене. Ребята хорошо провели третий период, здорово выглядели. Пару раз хорошо отыграли в меньшинстве, Березкин (нападающий, автор гола — прим. «Ъ-Ярославль») сыграл хороший матч, Исаев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») выручал — действительно командная победа. Не надо забывать, что мы играли против "Спартака", который в последних трех играх забил 15 голов. Мы хорошо сыграли в обороне»,— прокомментировал господин Хартли.

По мнению главного тренера, после нескольких пропущенных игр Максим Березкин сыграл свой лучший матч в сезоне. «Несколько дней он тренировался индивидуально. Работал со мной на льду. Для него это была перезагрузка, хотелось, чтобы Макс нашел свою игру, играл в свой хоккей»,— сказал наставник.

Защитник Мартин Гернат уехал на Олимпиаду, чтобы выступить в составе сборной Словакии. Журналисты заметили, что после его отъезда другие защитники стали больше подключаться к атакам. По словам Боба Хартли, это требование ставилось перед игроками с начала сезона.

«Защитникам никогда не запрещалось активно подключаться, просто это нужно делать по ситуации, по счету. Слишком не форсировать, но если есть открытые места, они должны помогать нападающим»,— отметил главный тренер.

Наставник «Локомотива» сообщил, что в состав после паузы вернется травмированный защитник Никита Черепанов. Нападающий Степан Никулин пока не готов к возвращению. «Он начал кататься, но у него травма верхней части тела. Пока что не будет готов»,— пояснил Хартли.

Это была шестая подряд победа «Локомотива». Наставник пояснил, что игроки, чувствуя приближение плей-офф, начали действовать более стабильно как команда.

«Сейчас концентрация идет на подготовку к плей-офф, ребята знают, что скоро нас ждут игры на вылет, поэтому все стараются играть в свой лучший хоккей. Сейчас мы выглядим солидно как команда, показываем двустороннюю игру. Видно, что коллектив сплачивается, становится одним кулаком»,— сказал наставник.

Следующий матч «Локомотива» состоится 10 февраля на выезде. Команда встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими драконами».

По состоянию на 4 февраля «Локомотив» занимает первое место на Западе и третье в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками.

Алла Чижова