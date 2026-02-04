«Локомотив» одержал шестую победу подряд

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл московский «Спартак» на домашней арене со счетом 3:1. Это четвертая победа «железнодорожников» над «Спартаком» в текущем регулярном чемпионате КХЛ, а также шестая победа ярославской команды в последних матчах.

Фото: Андрей Иванов

Счет в первом периоде открыли гости: отличился Даниил Орлов. «Локомотив» сразу сравнял: забил Максим Шалунов. В середине второго периода с передачи Александра Волкова забил нападающий ярославцев Максим Березкин. Окончательный счет установил форвард «железнодорожников» Артур Каюмов, забив на последней минуте в пустые ворота.

Следующий матч «Локомотива» состоится 10 февраля на выезде. Команда встретится в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими драконами».

Алла Чижова