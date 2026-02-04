Трамп: Хаменеи «должен быть обеспокоен»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи «должен быть очень обеспокоен». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News. Сегодня портал Axios сообщил, что США отказали Ирану в смене формата и места переговоров о ядерной сделке, запланированных на 6 февраля в Стамбуле.

По словам собеседников Axios, иранские власти требовали перенести встречу в Оман и провести переговоры без участия арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей. Главной причиной такого решения источники называли желание Тегерана ограничить переговоры вопросами о ядерной сделке.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона готова принять предполагаемый отказ Ирана от переговоров. Он отметил, что США намерены обсудить не только ядерную программу, но и дальность баллистических ракет, а также «отношение к собственному населению». Президент Ирана Масуд Пезешкиан 3 февраля сообщил о готовности к переговорам с США при условии отсутствия «угроз и необоснованных ожиданий».

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно документу, Иран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций в стране. В 2018 году Дональд Трамп во время первого президентского срока объявил о выходе из СВПД. Он заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие, при этом США ничего не получают взамен. В 2025 году Франция, Германия и Великобритания решили возобновить санкции в отношении Тегерана. Россия назвала этот шаг неправомерным.