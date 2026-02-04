Рубио заявил о готовности США принять любое решение Ирана по переговорам

ИЛИ: Рубио заявил о готовности США начать переговоры с Ираном или отказаться от них

США готовы начать переговоры с Ираном, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что Вашингтон также готов к тому, что Тегеран может передумать. Об этом господин Рубио сказал на мероприятии в американском Госдепе, посвященном критически важным минералам.

«Если иранцы захотят встретиться, мы готовы. Они выражали заинтересованность во встрече и обсуждениях. Если они передумают, мы тоже не против»,— сказал Марко Рубио. Трансляцию с мероприятия вел Reuters.

Госсекретарь США отметил, что американская сторона намерена обсудить не только иранскую ядерную программу, но и дальность баллистических ракет, а также «отношение к собственному населению».

26 января президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. По словам господина Трампа, США направили крупную армаду кораблей в сторону Ирана. 3 февраля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам с США, если с американской стороны не будет «угроз и необоснованных ожиданий».