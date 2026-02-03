Президент Ирана поручил главе МИДа начать подготовку к переговорам с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам с США при условии отсутствия «угроз и необоснованных ожиданий». Он уточнил, что диалог возможен только при соблюдении национальных интересов страны. Сообщение об этом он разместил в соцсети X.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Масуд Пезешкиан заявил, что принял во внимание обращения со стороны дружественных стран региона, призывающих откликнуться на инициативу президента США. В этой связи он поручил министру иностранных дел начать подготовку к равноправным и справедливым переговорам. Такое развитие событий допустимо при формировании атмосферы, свободной от угроз и чрезмерных требований.

2 февраля Axios сообщал, что администрация президента США по нескольким каналам уведомила Тегеран о готовности обсудить возможную ядерную сделку. По данным портала, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться 6 февраля в Стамбуле.