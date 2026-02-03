Axios: Иран требует поменять место проведения и формат переговоров с США

Власти Ирана потребовали сменить место и формат переговоров с США по ядерной сделке, запланированных на 6 февраля. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По словам собеседников Axios, Иран хочет перенести встречу из Стамбула в Оман. Кроме того, иранские власти требуют провести переговоры в двустороннем формате, без участия арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей. Это связано с тем, что Тегеран хочет ограничить переговоры вопросами о ядерной сделке.

О том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся 6 февраля для обсуждения иранской ядерной программы, вчера со ссылкой на источники сообщил Axios. Один из собеседников портала отметил, что планы могут измениться.