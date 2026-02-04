Axios узнал о срыве переговоров США и Ирана

США заявили Ирану, что не согласятся с требованиями Тегерана изменить место и формат переговоров, запланированных на 6 февраля, сообщили Axios два американских чиновника.

Переговоры должны были состояться в Стамбуле в пятницу при участии стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей. Но иранская сторона потребовала изменения места и формата, сославшись на необходимость сосредоточиться исключительно на ядерных вопросах.

Американские власти рассмотрели просьбу, но в среду решили отклонить ее. «Мы сказали им, что это либо это, либо ничего, а они ответили: „Хорошо, тогда ничего“»,— заявил Axios высокопоставленный чиновник. США выразили готовность провести встречу в первоначальном формате, если иранцы вернутся к исходному варианту.

Один из собеседников портала указал на угрозы президента Дональда Трампа применить военные действия, если дипломатический путь не даст результатов. По словам источников Axios, спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер планируют поехать в Катар для переговоров с премьер-министром по Ирану. После этого они вернутся в Майами, не направляясь на встречу с иранскими представителями.

26 января Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Президент в конце января заявил, что США направили крупную армаду кораблей в сторону Ирана. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов к отказу Тегерана от переговоров.