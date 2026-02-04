Рубио сообщил о сокращении списка нерешенных вопросов по конфликту на Украине

Список нерешенных вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта существенно сократился. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Этот список существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные (вопросы.— “Ъ”)»,— заявил Марко Рубио на конференции по критически важным минералам (видео опубликовано на YouTube-канале Госдепартамента США). Госсекретарь отметил, что прорыв в урегулировании вооруженного конфликта может произойти в совершенно неожиданный момент. Он привел в пример ситуацию с Газой.

Сегодня в Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров России, США и Украины. Ожидается, что консультации продолжатся 5 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавляет делегацию Украины. США на переговорах представляют зять американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.

По словам Рустема Умерова, переговоры начались 4 февраля в трехстороннем формате, после чего продолжилась работа «отдельных групп по направлениям». Кремль не планирует делать какие-либо заявления о ходе переговоров.

