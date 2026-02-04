Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился
В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. Консультации продолжатся завтра, 5 февраля.
Участники трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией в Абу-Даби
Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters
Источник ТАСС подтвердил, что все участники готовы продолжать переговоры. Неназванный украинский чиновник в разговоре с Axios назвал обсуждения продуктивными.
Российскую делегацию, в состав которой вошли представители Минобороны, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков. Руководитель украинской делегации — секретарь СНБО Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.