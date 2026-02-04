Объем кредитования в Краснодарском крае превысил 4,3 трлн рублей

Краснодарский край увеличил общий объем кредитования экономики и жителей на 6% до 4,3 трлн руб. по итогам 2025 года, несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная часть займов — около 23% — досталась юридическим лицам. «Это является прямым отражением активной деятельности бизнеса в регионе. Также особая роль принадлежит программам кредитования с государственной поддержкой», — цитирует пресс-служба первого вице-губернатора края Игоря Галася.

Господин Галась прогнозирует сохранение позитивной динамики займов в 2026 году на фоне общего снижения стоимости заемных средств. По количеству действующих банковских учреждений регион занял вторую позицию в России. В сфере финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Кубань находится на третьем месте.

Краснодарский край вошел в топ-4 регионов страны одновременно по нескольким ключевым показателям: общему объему займов экономики и населения, размеру выданной ипотеки и остаткам средств на вкладах граждан.

Как писал «Ъ-Кубань», за декабрь 2025 года в крае выдали 153,8 тыс. займов на общую сумму 58,9 млрд рублей — на 8% больше по количеству и на 25% больше по объему, чем в ноябре. За весь 2025 год регион предоставил 1,5 млн займов на общую сумму 459,8 млрд руб.

Никита Бесстужев