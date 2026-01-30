Кубань вошла в топ-5 регионов по объемам выдач кредитов в декабре

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги розничного кредитования в декабре и по итогам 2025 года. Как следует из данных бюро, в конце года на рынке был зафиксирован сезонный всплеск активности. В декабре граждане оформили в банках 3,5 млн кредитов во всех сегментах, что на 3% больше показателя ноября и на 14% превышает уровень декабря 2024 года. На Кубани оформили 153,80 тыс. кредитов на 58,94 млрд руб.

Объем розничного кредитования в декабре достиг максимума за весь 2025 год — 1,42 трлн руб. Это на 26% больше, чем месяцем ранее, и почти вдвое выше показателя декабря прошлого года, когда банки выдали 742,4 млрд руб. Основной вклад в объем выдач внесла ипотека, на которую пришлось 55% всех заемных средств против 45% в ноябре. Доля кредитов наличными снизилась до 23% с 27%, автокредитов — до 11% с 16%, кредитных карт — до 10% с 11%. Сегмент POS-кредитов сохранил долю на уровне 1%.

По итогам IV квартала 2025 года банки выдали россиянам 10,44 млн кредитов на сумму 3,73 трлн руб. По сравнению с предыдущим кварталом количество выдач выросло на 3%, объем — на 15%. В годовом выражении число кредитов сократилось на 2%, при этом объем увеличился на 44%.

В целом за 2025 год, по данным ОКБ, зафиксировано максимальное за последние шесть лет снижение темпов розничного кредитования. Количество выданных кредитов сократилось на 41% по сравнению с 2024 годом, объем — на 29%. За год россияне оформили 37,42 млн кредитов на 11,34 трлн руб., тогда как годом ранее было выдано 63,4 млн кредитов на 15,98 трлн руб.

Среди регионов по объему выдач в декабре лидировали Москва (155 млрд руб.), Московская область (105,48 млрд руб.) и Санкт-Петербург (82,41 млрд руб.). В пятерку также вошли Краснодарский край и Татарстан. Наибольшую кредитную активность в декабре показали жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области — по четыре кредита на каждые 100 жителей. Минимальные показатели зафиксированы в Дагестане, Чечне и Ингушетии, где было оформлено менее одного кредита на 100 человек.

По итогам всего 2025 года самой высокой кредитной активностью отличались Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, где на каждые 100 жителей приходилось от 38 до 41 кредита.

Вячеслав Рыжков